قدحة..يرصد معاناة أطفال تونس من الهجرة غير الشرعية

لأول مرة عالمياً، يعرض الفيلم التونسي "قدحة" للمخرج أنيس الأسود، ضمن مسابقة آفاق العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 التي تعقد حالياً حتى الـ5 من ديسمبر في دار الأوبرا المصرية.

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ويرصد الفيلم معاناة الطفل "قدحة" وأسرته بعدما تركهم والده في إحدى رحلات الهجرة غير الشرعية، حيث عاشت الأسرة هناك كثيراً من الأزمات، خصوصاً بعدما تعرض الطفل لحادث مرور دخل على إثره المستشفى لتنقلب بعده حياة الطفل رأساً على عقب.

أول تجربة

وفي حوار لـ "العربية.نت"، كشف المخرج أنيس الأسود، أنه لاحظ موهبة الطفل ياسين الترمسي وقدراته التمثيلية ما دفعه لاختياره بطلاً في تجربة ستكون له الأولى، مشيراً إلى أنه بحث كثيراً قبل أن يأخذ قراره خصوصاً داخل الأحياء الشعبية، كي يجعل منها تجربة صادقة.

كذلك أضاف أنه حاول رصد معاناة الأطفال في ظل انتشار الهجرة غير الشرعية التي يلجأ إليها الكثير من الشباب وما تجلبه من مآس وصعوبات الحياة التي تتعرض لها الأسر، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة.

في حين شدد المخرج على أنه يعمل دائماً على تقديم الحقيقة والواقع من وجهة نظر الأطفال عبر نقل معاناتهم وآلامهم التي نادراً ما يتم تسليط الضوء عليها، مؤكداً أن العمل مع الأطفال ليس بالسهل أبداً، فهم يحتاجون وقتا أطول بكثير من الكبار، ويملون سريعاً لذلك الأعمال تتطلب وقتا أطول.

سبب التسمية

إلى ذلك، أضاف أنيس أن اختياره لاسم بطل الفيلم "قدحة" تعبيراً عما بداخل كل طفل عند مواجهته للمشاكل والصعوبات التي يمكن أن تخرج منه إنسانا قويا وقادرا على المواجهة أو بإمكانها أن تهزمه وتدمر مستقبله.

يذكر أن للمخرج أنيس الأسود الكثير من الأفلام التسجيلية والروائية على مدار 25 عاماً، والتي شاركت وحازت على الكثير من الجوائز الدولية، بعدما ناقش قضايا حساسة كالأطفال وقضايا اجتماعية أخرى.