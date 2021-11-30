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مصر تشدد الإجراءات.. هل وصل كورونا أوميكرون؟

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خالد-عبدالغفار
وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار

مصر تشدد الإجراءات.. هل وصل كورونا أوميكرون؟

دبي - العربية.نت

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أعلن القائم بأعمال وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، اليوم الثلاثاء، أن مصر خالية حتى الآن من كورونا أوميكرون مؤكداً اتخاذ الوزارة عددا من الإجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد.

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وقال عبد الغفار الذي يتولى منصب وزير التعليم العالي في اجتماع مجلس الوزراء إنه تم إيقاف الرحلات المباشرة من وإلى جنوب إفريقيا، وفحص القادمين بنقاط الدخول من الدول التي ظهرت بها حالات المتحور "أوميكرون"، حيث يتم عزل أصحاب العينات الإيجابية، كما يتم متابعة أصحاب العينات السلبية القادمين تلك الدول أيضا 7 أيام.

أما عن اللقاحات، فقد أكد القائم بأعمال وزير الصحة أن إجمالي عدد المواد الخام للتصنيع المحلي واللقاحات تامة الصنع بلغ 88.176.060 جرعة لقاح، كما أشار إلى استقبال شحنة جديدة من لقاح "فايزر" يوم 27 نوفمبر الجاري تتضمن 3.892.590 جرعة.

كما أوضح أن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ نحو 46 مليون جرعة.

المسافرة المصابة

وكان الوزير قد كشف عن تفاصيل حول حالة الجدل للسيدة البلجيكية المصابة بالمتحور الجديد، وقدومها من مصر، موضحاً: "فور ظهور الخبر تم التواصل مع المسؤول عن تطبيق الإجراءات الصحية لمنظمة الصحة العالمية ببلجيكا، وجاءنا رد رسمي يفيد بأن الحالة كانت لمسافرة من مصر، حيث غادرت يوم 9 نوفمبر، وظهرت عليها الأعراض في 22 من نفس الشهر، أي بعد مرور 11 يوما من مغادرتها الأراضي المصرية"، كاشفاً أن "المنظمة لم تجر مجموعة الاستقصاء المعتادة، كون وجود فترة كبيرة مضت منذ مغادرتها مصر وحتى ظهور الأعراض، بالإضافة إلى السبب الثاني أن السيدة عندما غادرت مصر وهبطت ترانزيت في تركيا، ومنها لبلجيكا أجري لها مسحة "pcr"، وكانت سلبية على الأراضي البلجيكية، وبعد مضي 7 أيام تم إجراء مسحة أخرى وظهرت سلبية".

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