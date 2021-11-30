هل وقع الطلاق فعلا؟..تغريدة لشيرين تزيد الطين بلة

لا تزال أزمة طلاق الفنانة المصرية شيرين حديث وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام وحتى اليوم، دون جواب شاف للجمهور المنتظر.

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فقد اكتفت صاحبة "آه يا ليل"، بنشر تغريدة عبر توتير، ذكرت فيها محبيها بلقاء قريب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقالت: "موعدنا إن شاء الله في ابوظبي في مهرجان ام الامارات، وحشتوني".

ولعل تلك التغريدة قد زادت من حدة الموقف وغموضه، حيث جاءت تعليقات الجمهور مليئة بالدهشة من ردة فعل الفنانة، ووجهوا لها أسئلة كثيرة حول حقيقة الطلاق، إلا أنها لم تجب.

وجاءت هذه التطورات بعدما تجددت أنباء طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من الفنان حسام حبيب خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقد تعززت الشائعات بعد تعليقات من شعراء وملحنين مقربين من الطرفين ألمحوا صراحة لحدوث الانفصال وانتقال شيرين للإقامة بأحد الفنادق الكبرى بصحبة ابنتيها.

موعدنا انشالله في ابوظبي في مهرجان ام الامارات، وحشتوني❤️🇦🇪❤️ pic.twitter.com/CjqhMYEwBI — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) November 28, 2021

بينما اختلفت الروايات حول حدوث الطلاق رسميا، وأِشار البعض إلى وقوع الطلاق شفويا على أن يتم توثيقه بأقرب وقت.

في حين أكد آخرون أن مفاوضات الطلاق دخلت مرحلة صعبة نظرا لتشابك الأمور المالية بين الطرفين

يذكر أن الشائعة كانت انطلقت هذه المرة عبر موقع تويتر بعدما تداول أشخاص رواية لآخرين قالوا إنهم شهود عيان، وشاهدوا شيرين تتشاجر مع زوجها حسام حبيب في بهو أحد الفنادق.