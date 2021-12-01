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شاهد.. أصالة تغني مع أبنائها الأربعة على المسرح

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أصالة وأولادها
أصالة مع أبنائها الأربعة شام وخالد وآدم وعلي

شاهد.. أصالة تغني مع أبنائها الأربعة على المسرح

دبي - العربية.نت

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شارك أبناء المطربة أصالة الأربعة، والدتهم الغناء خلال حفلها الأخير في مصر. فقد نشرت الابنة الكبرى، شام الذهبي مقطع فيديو من حفل والدتها الذي أقيم أمس الثلاثاء، وهي تغني "60 دقيقة حياة".

وظهرت أصالة نصري في الفيديو إلى جانب أبنائها الأربعة: شام، وخالد، والتوأم آدم، علي، وهي تغني فيما بدت شام متفاعلة جدًا مع الجمهور، بينما حرص خالد على احتضان شقيقه.

وتفاعل المتابعون وعدد من المشاهير مع الفيديو، من بينهم الفنانة السورية كنده علوش. وأشاد الجميع بعائلة أصالة، التي تثبت دوماً ترابطها، حيث تحرص الفنانة السورية على إبقاء أبنائها حولها في كافة المناسبات.

يشار إلى أن نصري تعيش فترة من النشاط الفني، إذ أحيت مؤخرًا مجموعة من الحفلات، من بينها حفل في ليلة أسير الشوق، ضمن موسم الرياض إلى جانب محمد عبده، وماجد المهندس، يوم 26 نوفمبر الماضي.

كما أحيت حفلًا غنائيًا يوم 29 نوفمبر في مدينة الشارقة بالإمارات، ضمن موسم حفلات خورفكان،.

وكانت أصالة شوقت جمهورها لهذا الحفل، عبر تغريدة قالت فيها: "اشتقنا للحفلات واشتقنالكم! هالمرة رح تكون سهرتنا من مدرج خورفكان، في عروس الساحل الشرقي بإمارة الشارقة.. يوم 29 أكتوبر لنفتتح سوا موسم حفلات خورفكان ونسهر بأحلى صرح ثقافي وفني في الإمارات".

بينما على الصعيد الشخصي، تعيش أصالة في الفترة الحالية استقرارًا عاطفيًا بعد ارتباطها بالشاعر العراقي فائق حسن، الذي يظهر إلى جانبها في العديد من المناسبات، ولا يفوّت فرصة للتعبير عن حبه الكبير لها.

وكانت صاحبة "آسفة شوفلك غيري" أعلنت رسميًا الشهر الماضي زواجها من فائق حسن، عبر حسابها الخاص في إنستغرام، بعد تسريب صور تجمعهما، وهو ما أكده الأخير في ردوده الرومانسية.

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