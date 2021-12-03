ظافر العابدين للعربية.نت: فيلم "غُدوة" تجربة شخصية عشتها مع شقيقي

شهد فيلم "غُدوة" التونسي للفنان ظافر العابدين، خلال عرضه الأول عالمياً في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43، ضمن المسابقة الدولية، إقبالاً كبيرا من صناع السينما ونجوم الفن والجماهير.

وتدور أحداث الفيلم حول حالة المحامي "حبيب" الصحية التي تقرّب بينه وبين نجله أحمد وزوجته السابقة، ولكن الماضي السياسي لـ"حبيب" خلال سنوات الديكتاتورية في تونس تؤثر على حاضره ومستقبله، فتنقلب الأدوار بينه وبين ولده أحمد، ليجبر الولد على الحفاظ على صحة أبيه وتكملة مسيرته.

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ويعد هذا الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للفنان ظافر العابدين، حيث أكد الفنان أن قصة الفيلم مبنية على تجربة شخصية عاشها هو شخصيا مع شقيقه الذي أصيب بمرض السرطان، وانتظروا لأكثر من عام حتى جاء دوره لدخول المستشفى وتلقي العلاج، وهو ما جعله يفكر في كيفية تقديمه للمساعدة للمواطن التونسي.

وتطورت الفكرة لتشمل الكثير من القضايا التي يجب طرحها ومازالت بحاجة إلى التعديل والتطوير.

وحول الفيلم وتجربته الأولى في الإخراج والجمع بين التمثيل والإخراج، تحدث ظافر العابدين لـ"العربية.نت"، وأشار إلى أن الإخراج كان دائماً حلماً له، ولكنه كان ينتظر الفكرة المناسبة، كما أن إخراج الفيلم لم يكن بالأمر السهل، بل إنها كانت مسؤولية كبيرة لاهتمامه بكل تفاصيل فريق العمل مع التمثيل في نفس العمل، إلا أنه أكد أنه استمتع بالتجربة.

وعبّر الفنان عن سعادته بالعرض الأول للفيلم في مصر من خلال مهرجان القاهرة السينمائي، وأضاف أنه سعيد لتقديمه قصة تونسية من جوانب اجتماعية وإنسانية مختلفة.

يذكر أن الفنان ظافر العابدين شارك في كتابة سيناريو الفيلم مع السينمائي المصري أحمد عامر بجانب إخراجه وتمثيله في الفيلم.