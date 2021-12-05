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شاهد.. معجب "يخبط" رأس حماقي بهاتف ويصبه!

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حماقي
حماقي والهاتف

شاهد.. معجب "يخبط" رأس حماقي بهاتف ويصبه!

الفنان التقط الهاتف من على الأرض وأخذ الصورة

دبي - العربية.نت

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"ومن الحب ما خبط"، لعل هذا التعبير قريب من المثل المشهور: "ومن الحب ما قتل" ويلائم تماماً ما حصل مع الفنان المصري، محمد حماقي، بينما كان يحيي حفلاً غنائياً الخميس الماضي، على مسرح أبو بكر سالم، في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

فقد شهد الحفل تعرض حماقي لموقف محرج، إذ قام أحد المعجبين برمي هاتفه بغرض التقاط صورة، ليلامس الهاتف رأس حماقي.

فما كان من الفنان إلا أن التقط الهاتف من على الأرض، وأخذ الصورة.

في حين انتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدين بردة فعل الفنان العفوية وبروحه الرياضية.

يشار إلى أن حفل محمد حماقي في موسم الرياض 2021، شهد تفاعلا كبيرا من قبل محبيه، فيما عبر الفنان عن امتنانه لجميع الحضور، مؤكدا أن الغناء على مسرح الفنان أبوبكر سالم يعد تكريما له.

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