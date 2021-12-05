طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق

على ما يبدو أن البلبلة حول طلاق الفنان المصري مصطفى فهمي والإعلامية اللبنانية فاتن موسى ما زالت مستمرة.

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فقد كشفت موسى أن التحقيق سيبدأ مع طليقها الفنان مصطفى فهمي اليوم الأحد.

وأضافت عبر حسابها في إنستغرام، أن طليقها مطلوب لجلسة تحقيق يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر في واقعة احتباسها باستعمال أفراد لا تعرفهم واستعمال حارسي العقار في تخويفها وترويعها، وفق قولها.

كما أضافت أنها ستكتفي بنشر هذا القدر من المعلومات لا أكثر.

توتر سابق

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان سناء لحظي، محامية الفنان مصطفى فهمي، عن تفاصيل جديدة حول الطلاق، وكشفت أن موكلها تزوج منذ 4 سنوات، وكانت علاقاتهما متوترة بزوجته.

وأضافت أن فهمي حاول الطلاق من الإعلامية اللبنانية أكثر من مرة إلا أنها كانت ترفض.

كذلك تابعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني، أنها تواصلت مع فاتن موسى وأخبرتها أن الطلاق وقع رسميا، وسيتم توصيل كافة مستحقاتها لها، إلا أنها انفعلت وغضبت.

أزمة مستمرة

يشار إلى أن الفنان مصطفى فهمى والإعلامية فاتن موسى انفصلا بالطلاق في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد زواج دام نحو 4 سنوات.

ومنذ ذاك التاريخ وحتى اليوم والبلبلة لا تنتهي بشأن هذه الأزمة.

إلى ذلك، تبادل الطرفان الاتهامات بمحاضر الشرطة، وأمام جهات التحقيق، بأن كلا منهما استولى على متعلقات منزل الزوجية.