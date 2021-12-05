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"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب

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شيرين حسام
شيرين وحسام حبيب

"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب

طلاق رسمي وطلب من الفنانة بعدم التعرّض لخصوصياتها

دبي - العربية.نت

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لا تزال أزمة طلاق الفنانة المصرية شيرين تثير جدلاً، فبعد الإعلان رسمياً عن الأمر بدأت الرسائل المبطنة بين الطرفين.

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فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو نشرته ابنة شيرين الصغرى هنا على حسابها في "سناب شات"، تؤدي فيه أغنية "بكرهك"، باللغة الإنجليزية.

وأرفقت الطفلة أغنيتها برسالة كتبت فيها: "رسالة موجهة للشخص الذي يبدأ اسمه بحرف "ح"، ورأى كثيرون بأنها تقصد بها حسام حبيب.

طلاق رسمي

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الفنانة طلاقها، حيث نشرت شيرين بياناً رسمياً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه الانفصال رسمياً عن زوجها، مضيفةً أن أسباب الانفصال شخصية و"تخصها وحدها".

كما شددت على أنها لا ترغب بالخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

وطالبت شيرين الجميع باحترام حياتها الخاصة، وعدم نشر أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدةً أن الانفصال بينها وبين زوجها وقع "في هدوء تام"، ولا توجد خلافات بينهما.

كذلك شددت على أن كل ما ورد في هذا الإطار لا أساس له من الصحة.

وأكدت أنها تهب حياتها الآن لفنها ولابنتيها مريم وهنا، خاصةً أنها ابتعدت خلال الفترة الأخيرة عن فنها وعن جمهورها بعض الشيء، كاشفة أنها تنوي العودة بقوة للساحة الفنية في الفترة المقبلة.

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