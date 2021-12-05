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غنّت أمامه.. حديث بين السيسي ودنيا سمير غانم

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دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

غنّت أمامه.. حديث بين السيسي ودنيا سمير غانم

الرئيس المصري يواسي الفنانة والأخيرة: شكراً على تكريم والدي

القاهرة - ريم الششتاوي

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بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، الأحد، باحتفالية "قادرون باختلاف" المخصصة لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، لتكون هذه أول عودة لها بعد وفاة والديها.

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فقد قدمت الفنانة أغنية بعنوان "بلادي اسلمي" باستخدام لغة الإشارة لوصف كلمات الأغنية، وذلك برفقة مجموعة من الأطفال ذوي القدرات الخاصة.

وأعربت مع ختام الفقرة الأخيرة للأغنية عن سعادتها لمشاركتها في الاحتفالية ووجهت الشكر للمشاركين في الغناء معها.

دنيا سمير غانم اثناء الاحتفالية
دنيا سمير غانم اثناء الاحتفالية

بدوره، رحب الرئيس السيسي بالفنانة، وقال لها: "مش عاوز أعزيكي ولا حاجة، ولكن ده قدر الله فينا، وأشكرك على مساهمتك في احتفالية قادورن باختلاف ده كنزنا"، لترد الفنانة "أنا بشكر حضرتك يا فندم على تقديرك لمشوار والدي وإطلاق اسمه على أحد الكباري".

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

يشار إلى أن الفنانة كانت شاركت أمس السبت، في اليوم العالمي للطفل، بصفتها سفيرة يونيسف مصر للنوايا الحسنة، وذلك من خلال فعالية تثقيفية مبهجة للأطفال في إحدى المدن الترفيهية بالقاهرة.

وأعربت عن سعادتها لمشاركتها ونشرت العديد من الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوفي الفنان سمير غانم في 20 مايو/أيار الفائت، ثم توفيت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز يوم 7 أغسطس/آب وذلك بعد صراعهما مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

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