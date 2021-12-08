"الزيارة".. دراما رعب عن أحداث حقيقية وقعت بالثمانينات

من القاهرة إلى بيروت، تصل إنصاف في زيارة إلى أحد المنازل بهدف إزالة لعنة عائلة حداد والتخلص من الشر المسيطر عليها، إلا أنها منذ وصولها تقع أحداث غريبة خارقة للطبيعة لتكتشف بعدها إنصاف أن اللعنة ذاتها هي من أفقدتها عائلتها، فهل تنجح في إزالة اللعنة؟.

تلك هي أحداث مسلسل "الزيارة"، الذي تجري أحداثه مطلع ثمانينات القرن الماضي، وانطلق عرضه الثلاثاء عبر منصة "شاهد VIP"، ويتكون من 8 حلقات مدة كل حلقة 45 دقيقة، ويعرض بواقع حلقتين كل يوم ثلاثاء.

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المسلسل تتقاسم بطولته دينا الشربيني وتقلا شمعون، وتحدثت دينا الشربيني عن الشخصية التي تقدمها مؤكدة أنها شابة مصرية تحمل أسرارا وقوى غامضة، تحاول من خلالها مساعدة الناس.

كما أنها خسرت عائلتها ضمن ظروف غامضة، وتسافر إلى لبنان من أجل هدف يتم الكشف عنه من خلال أحداث المسلسل، معتبرة أن المنزل الذي تم التصوير به في بيروت يحمل كافة عناصر الرعب والإثارة.

معربة عن سعادتها باللقاء مرة أخرى مع تقلا شمعون، وكذلك سعادتها بالعمل تحت إدارة المخرج الأسباني أدولفو مارتينيز وكذلك مدير التصوير المكسيكي خيرمان لاميريز وهو ما جعل العمل على مستوى الصورة مبهر ويحاكي أكبر الأعمال العالمية.

فيما أكدت تقلا شمعون أن العمل هو الأول من نوعه الذي ينفذ بتلك التقنيات الضخمة في العالم العربي، مشيرة إلى كونها تلعب دور أم كلير وهي أم محبة لعائلتها ومتفانية لأبعد الحدود، ولكن الأحداث ستحمل المفاجآت، كما أنها ودينا الشربيني خلال الأحداث سيكرهان بعضهما البعض، لأن الصراع بينهما سيكون صراع بقاء ووجود.

العمل هو فكرة للمنتج الأسباني اللبناني طارق خوزيه غطاس، وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية وقعت في بيروت خلال فترة طفولته، كما أنه أجريت مقابلات مطولة مع الشخصيات الحقيقية التي عاشت تلك الأحداث من أجل الاستفادة في المعالجة الدرامية للقصة.

وشارك في المسلسل أكثر من 15 ممثل بديل في المشاهد الخطيرة على غرار حوادث السيارات، ومشاهد السقوط ومشاهد المعارك تحت الماء والمشاهد الهوائية.