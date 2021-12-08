.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الزيارة".. دراما رعب عن أحداث حقيقية وقعت بالثمانينات

  • الخط
Shahid VIP- بوستر الزيارة
Shahid VIP- بوستر الزيارة

"الزيارة".. دراما رعب عن أحداث حقيقية وقعت بالثمانينات

أحداث غريبة خارقة للطبيعة.. انطلق عرضه عبر منصة "شاهد VIP"

القاهرة- أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

من القاهرة إلى بيروت، تصل إنصاف في زيارة إلى أحد المنازل بهدف إزالة لعنة عائلة حداد والتخلص من الشر المسيطر عليها، إلا أنها منذ وصولها تقع أحداث غريبة خارقة للطبيعة لتكتشف بعدها إنصاف أن اللعنة ذاتها هي من أفقدتها عائلتها، فهل تنجح في إزالة اللعنة؟.

تلك هي أحداث مسلسل "الزيارة"، الذي تجري أحداثه مطلع ثمانينات القرن الماضي، وانطلق عرضه الثلاثاء عبر منصة "شاهد VIP"، ويتكون من 8 حلقات مدة كل حلقة 45 دقيقة، ويعرض بواقع حلقتين كل يوم ثلاثاء.

الزيارة- دينا الشربيني وماريلين نعمان
الزيارة- دينا الشربيني وماريلين نعمان

المسلسل تتقاسم بطولته دينا الشربيني وتقلا شمعون، وتحدثت دينا الشربيني عن الشخصية التي تقدمها مؤكدة أنها شابة مصرية تحمل أسرارا وقوى غامضة، تحاول من خلالها مساعدة الناس.

كما أنها خسرت عائلتها ضمن ظروف غامضة، وتسافر إلى لبنان من أجل هدف يتم الكشف عنه من خلال أحداث المسلسل، معتبرة أن المنزل الذي تم التصوير به في بيروت يحمل كافة عناصر الرعب والإثارة.

معربة عن سعادتها باللقاء مرة أخرى مع تقلا شمعون، وكذلك سعادتها بالعمل تحت إدارة المخرج الأسباني أدولفو مارتينيز وكذلك مدير التصوير المكسيكي خيرمان لاميريز وهو ما جعل العمل على مستوى الصورة مبهر ويحاكي أكبر الأعمال العالمية.

يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية مصر يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية

فيما أكدت تقلا شمعون أن العمل هو الأول من نوعه الذي ينفذ بتلك التقنيات الضخمة في العالم العربي، مشيرة إلى كونها تلعب دور أم كلير وهي أم محبة لعائلتها ومتفانية لأبعد الحدود، ولكن الأحداث ستحمل المفاجآت، كما أنها ودينا الشربيني خلال الأحداث سيكرهان بعضهما البعض، لأن الصراع بينهما سيكون صراع بقاء ووجود.

العمل هو فكرة للمنتج الأسباني اللبناني طارق خوزيه غطاس، وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية وقعت في بيروت خلال فترة طفولته، كما أنه أجريت مقابلات مطولة مع الشخصيات الحقيقية التي عاشت تلك الأحداث من أجل الاستفادة في المعالجة الدرامية للقصة.

وشارك في المسلسل أكثر من 15 ممثل بديل في المشاهد الخطيرة على غرار حوادث السيارات، ومشاهد السقوط ومشاهد المعارك تحت الماء والمشاهد الهوائية.

الزيارة- تقلا شمعون
  • الزيارة- تقلا شمعون
  • الزيارة- دينا الشربيني
3 صور
الزيارة- تقلا شمعون
الزيارة- تقلا شمعون
الزيارة- دينا الشربيني
الزيارة- دينا الشربيني
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
الأكثر قراءة
الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف
ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات "فارغة"
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً
وزير النقل السعودي للعربية: الطريق مع عُمان يقصر المسافة 800 كلم وزير النقل السعودي للعربية: الطريق مع عُمان يقصر المسافة 800 كلم
ليفاندوفسكي يتراجع عن تصريحاته بشأن ميسي ليفاندوفسكي يتراجع عن تصريحاته بشأن ميسي
قبل أن تذهب
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
اكتشف المزيد