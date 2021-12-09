ماذا فعل زوج أصالة على المسرح حتى أشعل التواصل؟

يبدو أن الفنانة السورية أصالة نصري تعيش هذه الأيام واحدة من أجمل قصص الحب، حيث كانت حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

فقد انتشر مقطع فيديو، أظهر لحظة صعود الشاعر العراقي فائق حسن، زوج أصالة إلى المسرح خلال إحيائها حفلاً ضمن فعاليات موسم الرياض، وقام بإلباسها عباءته بعدما شعرت ببرودة الطقس.

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وانتشرت الفيديوهات كالنار في الهشيم، وسط ثناء الناس على تصرف حسن مع زوجته، في حين هتف الحاضرون وصفقوا لهذا المشهد.

إلى ذلك، نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، عبر حسابها في انستغرام، المقطع المنتشر نفسه، معلّقة: "كان الحب في الهواء"، بينما ردت أصالة على الفيديو من خلال التعليقات، قائلة: "الحب نعمة.. وأنا ربي غرقني بالنعم".

زواج قبل أشهر

يذكر أن الفنانة السورية كانت أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، رسمياً زواجها من الشاعر الغنائي العراقي فائق حسن، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وأصالة كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، فيما وقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج طارق العريان، وأنجبت منه توأما هما آدم وعلي، لينفصلا في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاما.

كما أفادت تقارير خلال الأشهر الماضية بزواجها من نائب برلماني مصري وانفصالهما في يوليو/تموز الماضي، دون تأكيد رسمي أو نفي من المطربة السورية.