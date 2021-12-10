هل تعود الحرب؟.. أخو ياسمين عبدالعزيز: مش ناطر حاجة

يبدو أن نار الحرب قد تعود قريباً لتشتعل بين الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز وشقيقها الأصغر وائل على خلفية مقابلة إعلامية هي الأولى للفنانة بعد شفائها من الأزمة الصحية.

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فبعدما تجاهلت ياسمين في أول ظهور إعلامي لها عقب تجاوزها أزمة صحية كبيرة كانت ألمت بها قبل أشهر، ذكر اسم أخيها الأصغر وائل مين بين الأشخاص الذين وقفوا بجوارها خلال محنتها، خرج وائل عن صمته.

وعبر الفنان عن انزعاجه واستيائه من الموقف وتجاهل ياسمين لما فعله معها، حيث أكد أنه تواجد إلى جانبها لمدة شهر في المستشفى.

"أنا مش مهم"

كما نشر صورة عبر حسابه في "فيسبوك" خلال تواجده بالمستشفى، وأرفقها بتعليق "قعدة المستشفى شهر كامل.. مش مهم.. أنا أصلا مش مهم.. المهم إن انتي قومتي بالسلامة واتطمنت عليكي".

إلى أن حذف بعد ذلك المنشور وكتب في منشور آخر له: "هنعيش تحت أي ظروف" .

لا تثيروا الفتن

ثم كتب منشوراً آخر، طلب فيه من الناس عدم إثارة الفتن، وأكد أن علاقته بشقيقته جيدة وبأحسن حال، قائلاً: "أنا مش مستني اسمي يذكر في شيء فعلا، وأنا طول عمري بعمل واجبي كأخ ولا مستني تقدير، لأن ده الطبيعي تجاه عيلتي ومفيش حاجة بيني وبين ياسمين.. إحنا زي الفل، وأنا 17 سنة بشتغل وعمري ما ذكرت أو اتكلمت على صلة القرابة بينا إلا مؤخرا بعد نجاح مسلسل ليا في 2017 وهي اللي نزلت بوست باركتلي فيه.. غير كده أنا مبسوط بشفاها جدًا وكنت طاير من الفرحة وضحكتها عندي بالدنيا.. أرجو من الناس عدم إثارة الفتن، وسيبوها تفرح برجوعها لجمهورها وأنا أركز في شغلي لأني أهملت في حق نفسي".

وكانت ياسمين عبدالعزيز، قد ذكرت خلال الحلقة اسم شقيقها الأكبر فقط، كاشفة عن الوصية التي أوصته بها قبل دخولها العملية على أن يهتم بأولادها.

وخلال الفترة الماضية، شهدت العلاقة بين ياسمين وأخيها الأصغر وائل وزوجها أحمد العوضي مشاكل كثيرة.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، حيث حلّت فيه بطلة مع زوجها الفنان أحمد العوضي، ولاقى نجاحاً كبيراً.