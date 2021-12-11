شيرين تصدم جمهورها.. وتظهر حليقة الرأس!

في أول إطلالة لها بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب، فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها، حيث أطلت وهي حليقة الرأس.

وظهرت شيرين خلال إحيائها حفلاً غنائياً في أبوظبي بإطلالة جديدة صادمة، وهي حليقة الرأس.

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كما طلبت من الجمهور أن يتقبلها بشكلها الجديد، قائلة: "تقبلوني بشكلي ده.. أنتوا عارفين إن أنا كدة فقت".

انفصال بـ"هدوء تام"

يذكر أن شيرين كانت أصدرت بياناً أعلنت فيه انفصالها رسمياً عن الفنان حسام حبيب، حيث حسمت الجدل المثار حول الأمر.

وقالت إن الانفصال حدث "في هدوء تام" ولا توجد خلافات بين الطرفين على الإطلاق.

كذلك شددت على أن "كل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق"، مؤكدة أنها تكن لطليقها كل الاحترام.

وبعد أن ابتعدت عن الغناء لمدة طويلة، وعدت جمهورها بألا تكرر هذا الأمر مرة أخرى، موضحة أنها ستركز على عملها في الفترة المقبلة.