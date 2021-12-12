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تصريح مفاجئ لشيرين.. لسه بحب حسام حبيب ولهذا حلقت شعري

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شيرين عبد الوهاب

تصريح مفاجئ لشيرين.. لسه بحب حسام حبيب ولهذا حلقت شعري

القاهرة - أحمد الريدي

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بعد أن ضج الوسط الفني بخبر انفصالها عن زوجها وظهورها حليقة الرأس، خرجت شيرين عبد الوهاب بتصريحات لافتة ومفاجئة.

وأوضحت الفنانة المصرية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي، عمرو أديب، مساء السبت، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بقص شعرها.

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معاقبة نفسها

كما أضافت أنها قامت بذلك حين أوقفتها نقابة الموسيقيين عن الغناء في نوفمبر 2017، بسبب ما عرف حينها بـ"أزمة نهر النيل".

كذلك كشفت أن والدها كان يقص شعره بالكامل عندما كان يغضب ويحزن، مؤكدة أنها حلقت شعرها بنفسها، وبعدها استعانت بمتخصص من أجل تسويته.

وبررت شيرين تصرفها هذا بأنها كانت تعاقب نفسها، لأنها أخطأت بحق نفسها كثيراً. وأشارت إلى أنها بحاجة لأن يحتويها الجمهور، لا أن ينتقدها، خاصة أنها تعمل في ظل ما تعانيه من ظروف.

حسام حبيب وشيرين (أرشيفية)
حسام حبيب وشيرين (أرشيفية)

"لسه بحبه"

كما اعترفت أنها ما زالت تحب حسام حبيب، مشددة على ذلك خلال حديثها قائلة: "لسه بحبه". لكنها أردفت أنه منذ البداية كانت ترى أن هذا الزواج غير مناسب، وذلك بسبب وجود فارق سنة واحدة بينهما، معتبرة أنه لا بد أن يكبر الرجل المرأة خمس سنوات على الأقل. وشددت على أن الصلح بينها وبين حسام حبيب سيعدّ بمثابة "المعجزة".

كذلك كشفت أن والدتها هي أول شخص علم بخبر الطلاق، وكانت أكثر من يصر عليه، خاصة أنها منذ البداية كانت ترى أن الأمر بينهما (أي شيرين وحسام حبيب) لا يجب أن يتعدى الصداقة.

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