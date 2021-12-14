شيرين بأزمة مجدداً..تصريح آخر من زوجة منتج ظهرت معه!

تتوالى الأزمات على الفنانة المصرية شيرين، فبعد أيام من ظهورها حليقة الرأس عقب طلاقها من الفنان حسام حبيب، انتقادات أخرى توالت عليها.

مادة اعلانية

فقد ظهرت الفنانة في أولى صورها عقب الطلاق، مع المنتج اللبناني يوسف دندش، وهو ما أثار جدلا كبيرا حولها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعدما كشفت زوجة الأخير بعض التفاصيل.

ففي منشور عبر فيسبوك، أمس هاجمت هانية فقيه زوجة دندش شيرين، واعتبرت أنه في وقت يجب أن تكون فيه المرأة مناصرة للمرأة وحقوقها، نتفاجأ أن الفنانة التي ادعت بتعنيفها من قبل زوجها تقف إلى جانب رجل عنف زوجته على مدى 4 سنوات ونصف السنة، وحرمها من أولادها، وفق تعبيرها.

للباطل جولة إنما للحق جولات

كما أضافت أن قصتها كانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن شيرين تعلم بصدور مذكرة توقيف بحق دندش لامتناعه عن تسليم الأطفال لزوجته.

وأضافت: "صحيح أن للباطل جولة إنما للحق جولات".

وبعد منشور الزوجة، انهالت الانتقادات على الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي تعليق منها على الضجة.

ضرب وتعنيف وشكوى

يشار إلى أن زوجة دندش كانت ظهرت مجددا بتصريحات إعلامية، واصفة زوجها بـ"المنافق وفاقد الشيء"، مضيفة أنها تعرضت لمحاولة قتل على يده، كما أنها محرومة من رؤية أولادها.

وأوضحت أن هناك آثار ضرب على جسدها، كما أنها رفعت قضية قبل ظهوره مع شيرين بفترة طويلة.

كما كشفت أنها تعرضت للتعنيف على يد زوجها وهربت من المنزل إلى الطبيب الشرعي.

يذكر أن شيرين كانت أعلنت خبر طلاقها الأسبوع الماضي من الفنان حسام حبيب، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.

ويوم الجمعة الماضي، أحيت الفنانة المصرية حفلا غنائيا في إمارة أبوظبي، ‏ضمن مهرجان "أم الإمارات"، وصدمت جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها.