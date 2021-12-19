بعد ظهوره يدخن الشيشة في مقابلة.. محمد رمضان يعلق ساخرا

بعد الجدل الذي أثاره بظهوره في لقاء تلفزيوني يدخن "الشيشة"، خرج الفنان المصري المصري محمد رمضان عن صمته، ورد على الواقعة بفيديو ساخر.

فقد نشر رمضان فيديو اللقاء في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وعلّق ساخراًَ قائلاً: "كنت فاكر الشيشة في اللقاء التلفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام.. لا للتدخين".

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وتعرض الممثل الشاب لتعليقات غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر الأسبوع الماضي في لقاء تلفزيوني مع قناة عراقية وهو يدخن النرجيلة (الشيشة).

ولم يكتفِ رمضان بالظهور وهو ممسك بالشيشة، ولكنه كان خلال الرد على الأسئلة يدخنها بالفعل، وقال عنها: "شيشة عظيمة، بتفكرني بالشيشة المصرية، وشيشة رفاعة الدسوقي، وهناك من أوقفني وتذكر جملة (آه دا أنت معلم وأنت واقف بتتكلم ما تمسك الشيشة بقى) وهذا دور الفن في تقارب الشعوب".

كما لم يقتصر الجدل على تدخين الشيشة في لقاء تلفزيوني، بل كان الحفل الذي أقامه محمد رمضان في مدينة السندباد الترفيهية، شرق بغداد، الأسبوع الماضي، قد أثار أيضا موجة من الجدل، بسبب طبيعة الملابس التي ارتداها.