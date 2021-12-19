سمية الألفي تجري جراحة استئصال ورم بنجاح 

تناولت تقارير عدة الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي خلال الساعات الماضية، واكتشافها إصابتها بورم في منطقة الصدر، يستلزم إجرائها جراحة لإزالته.

وأجرت العربية.نت اتصالا بالفنانة سمية الألفي، حيث أجابت على الهاتف شقيقتها التي أكدت أن سمية الألفي تتواجد في الوقت الحالي بإحدى المستشفيات الخاصة، مشيرة إلى كونها أجرت بالفعل الجراحة وخرجت لتوها من غرفة العمليات، ولكنها مازالت تحت تأثير المخدر في الوقت الحالي بعد انتهاء العملية.

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ولكنها كشفت عن نجاح العملية ومرورها بسلام، مطمئنة جميع محبيها وزملائها وأصدقائها، الذين شعروا بالقلق عليها خلال الساعات الماضية.

ولم تكشف شقيقتها عن موعد خروجها من المستشفى وتوجهها إلى المنزل، خاصة وأن الطبيب الذي أجرى الجراحة، انشغل في عدة جراحات متتالية، ومازالوا في انتظار خروجه وقدومه إليهم كي يرشدهم إلى ما سيتم فعله في الأيام المقبلة.

وكانت سمية الألفي قد اكتشفت تواجد ورم في منطقة الإبط والصدر، وهو ما دفعها لإجراء الفحوصات التي كشفت عن مرضها، وتقرر خضوعها لجراحة، التي أجرتها مساء السبت.