صدمة وجدل في الوسط الفني.. مطرب شهير يعلن اعتزاله

في خبر صادم لمتابعيه ومحبيه، أعلن الفنان الأردني، أدهم نابلسي، اليوم الاثنين، اعتزاله الغناء، موضحاً أن الأسباب دينية.

وقال النجم الشهير بأغانيه الناجحة في فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام: "هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو إرضاء وعبادة رب العالمين".

مادة اعلانية

كما أضاف: "ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو العبادة.. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، والحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم... هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة".

وتسبب إعلان صاحب "خايف" في حالة كبيرة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لسبب اعتزال الفنان الأردني.

يشار إلى أن النابلسي استطاع أن يتخطى فناني الصف الأول بأغنيته (هو الحب) التي لحنها بنفسه والتي حصلت على 100 مليون مشاهدة خلال 5 أشهر. كما شارك بمهرجان قرطاج الدولي.