.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صدمة وجدل في الوسط الفني.. مطرب شهير يعلن اعتزاله

  • الخط
أدهم النابلسي

صدمة وجدل في الوسط الفني.. مطرب شهير يعلن اعتزاله

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في خبر صادم لمتابعيه ومحبيه، أعلن الفنان الأردني، أدهم نابلسي، اليوم الاثنين، اعتزاله الغناء، موضحاً أن الأسباب دينية.

وقال النجم الشهير بأغانيه الناجحة في فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام: "هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو إرضاء وعبادة رب العالمين".

كما أضاف: "ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو العبادة.. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، والحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم... هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة".

وتسبب إعلان صاحب "خايف" في حالة كبيرة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لسبب اعتزال الفنان الأردني.

يشار إلى أن النابلسي استطاع أن يتخطى فناني الصف الأول بأغنيته (هو الحب) التي لحنها بنفسه والتي حصلت على 100 مليون مشاهدة خلال 5 أشهر. كما شارك بمهرجان قرطاج الدولي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
5 مليارديرات يربحون 266 مليار دولار في 2021 5 مليارديرات يربحون 266 مليار دولار في 2021
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
الأكثر قراءة
فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية
كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات
رحيل رحيل "الشمري".. تفاصيل مؤلمة يرويها شقيق المصاب الثاني
مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع
صور مؤثرة.. دموع ماجد المصري تجتاح التواصل صور مؤثرة.. دموع ماجد المصري تجتاح التواصل
صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء
قبل أن تذهب
فاوتشي يحذر: استعدوا لشهور صعبة مع أوميكرون
فاوتشي يحذر: استعدوا لشهور صعبة مع أوميكرون
اكتشف المزيد