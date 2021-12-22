"بيمبو".. ويجز ممثلاً للمرة الأولى عبر "شاهد VIP"

شاب يتاجر في المخدرات ولكنه يؤمن طوال الوقت بأنه أكبر من ذلك، يقرر البحث عن فتاة مفقودة بسبب علاقة صداقة تجمعها بالفتاة التي يحبها، لكنه يتورط في مغامرة شبابية بحثا عن جانٍ.

تلك قصة مسلسل "بيمبو" الذي انطلق عرضه عبر منصة "شاهد VIP"، ويشارك في بطولته أحمد مالك وهدى المفتي، بالإضافة لظهور مغني الراب ويجز في أول دور تمثيلي له، وهو من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي.

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أحمد مالك بطل العمل وصاحب الشخصية الرئيسية في الأحداث، وجه الشكر للمخرج عمرو سلامة لكونه رآه الأنسب للدور، آملا في أن يكون على قدر الطموح.

واعتبر أن الحوار الخاص بالمسلسل خفيف الظل، وكانت هناك رؤية مميزة للمخرج، تجعل الجميع أمام خلطة من المفترض أن تخلق عملا ممتعا.

وأوضح البطل أن الشخصية التي يلعبها قريبة منه في العمر، ولديه نفس التساؤلات التي تطرحها الشخصية، تلك التساؤلات التي تجعله يدخل في مغامرة شيقة.

من جانبها صنفت هدى المفتي المسلسل بكونه كوميديا سوداء مليئة بالمغامرات، ويحمل بصمة خاصة للمخرج عمرو سلامة، وتحدثت عن شخصيتها التي تلعبها "لانا"، مؤكدة أنها مزيج من كل شيء، فهي الطيبة والذكية والشريرة والتي تحب أصدقاءها، معتقدة أنها ستصل إلى قلب الجمهور، كما أشادت بالتعاون للمرة الأولى مع المخرج عمرو سلامة.

من جانبه، علق ويجز على تجربته التمثيلية الأولى، مشيرا إلى كونه حاول تقديم كل ما في وسعه ليكون عند حسن ظن المخرج، معتبرا أن هذا الدور هو ما سيحدد إن كان سيستمر في مجال التمثيل أم لا.

ويقدم ويجز في المسلسل شخصية "جابر"، وهو شخص قادم من صعيد مصر بحثا عن لقمة العيش، وهناك يلتقي بيمبو للمرة الأولى، حيث تحدث بينهما العديد من التطورات ويستمران معا.

وكشف ويجز عن كونه لم يكن مستعدا للتمثيل حتى عرض عليه المخرج عمرو سلامة هذا الدور، فقرر أن يخوض التجربة، بشرط ألا يتعارض الأمر مع كونه في الأساس مغني راب.