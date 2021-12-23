أزمة جديدة بين أحمد عز وزينة.. زيادة نفقة الطفلين

بعد فترة طويلة من الصمت، عادت قضية الفنان المصري أحمد عز وزينة للظهور مرة أخرى، حيث كشف محامي الممثلة المصرية، أنه قام بتحريات عن الأعمال السينمائية والدرامية التي يشارك فيها الفنان أحمد عز، كاشفا أن "دخل عز يصل لـ300 مليون جنيه سنويا".

إلى هذا، طالب وكيل زينة خلال تصريحات تلفزيونية، بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا، لأن عز "تحصل على 24 مليون جنيه في آخر حملة إعلانية، بالإضافة لأجره في فيلم الممر، ومسلسل هجمة مرتدة، وفيلم الجريمة ومسرحية علاء الدين".

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كما أوضح أن عز لديه "جيم خاص وكافيه"، وأن طلب زيادة النفقة جاء لكي يعيش الطفلان في "المستوى المناسب".

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر في القاهرة قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، التي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

وقررت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، تأجيل نظر دعوى الفنانة زينة التي تطالب فيها بزيادة نفقة طفليها من عز لجلسة 22 مارس المقبل، لورود التحريات.