حنان ترك تعلن: أنا وزوجي وابني كورونا.. "أسألكم الدعاء"

أعلنت الفنانة المعتزلة، حنان ترك، إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال نشرها تغريدة على موقع تويتر، قائلة "الحمد لله على أقدرا الله، أسألكم الدعاء، أنا وجوزي وابني كورونا".

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، والكثير منهم بالدعاء لها ولأسرتها بالشفاء العاجل، كما تفاعل العديد من الفنانين منهم الفنانة مي كساب، حيث كتبت مي رداً على تغريدة حنان ترك، "ألف سلامة عليكم حبيبة قلبي، أجر وعافية بإذن الله، ربنا يحفظكم ويتم شفاءكم على خير".

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ورغم اعتزالها الفن منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أن الفنانة المعتزلة تحظى بجمهور كبير يتابع أخبارها ويتفاعل معها، خاصة مع نشرها للصور برفقة أولادها من خلال خاصية الـ"ستوري" بموقع إنستغرام التي يتابعها جمهورها عليه ويتفاعلون معها من خلال إضافة التعليقات والتفاعل.

يذكر أن الفنانة حنان ترك، كانت قد شاركت جمهورها منذ أسابيع قليلة مقطع فيديو ظهرت فيه مع ابنتيها وهي تعد لهم وجبة الإفطار والتي تفاعل معها الكثير من المتابعين، خاصة مع مشاركتها لصورة تجمعها بهم.