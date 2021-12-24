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سعد لمجرد يثير الجدل في حفل غنائي بدبي.. ماذا يرتدي؟

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سعد لمجرد في حفل القرية العالمية في دبي
سعد لمجرد في حفل القرية العالمية في دبي

سعد لمجرد يثير الجدل في حفل غنائي بدبي.. ماذا يرتدي؟

دبي - العربية.نت

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أثار الفنان المغربي سعد لمجرد الجدل، بعد ظهوره برداء تقليدي مغربي في حفل أحياه مساء الثلاثاء، في القرية العالمية في دبي.

وتعرض صاحب "لمعلم" لسهام الانتقادات بسبب القميص الفضفاض الذي ارتداه ووصل إلى أسفل منطقة الركبة، ووصفوه مغردون بأنه "رداء غريب"، فيما أشار آخرون إلى أنه يشبه "فستان الحوامل".

في المقابل، أوضح لمجرد في تصريح لبرنامج "ET" بالعربي على الرداء بقوله إنه جلباب تم تصميمه في مراكش، وهو من تصميم أحد أصدقائه، مؤكداً أنه من التراث المغربي رغم أنه "خارج عن المألوف".

الجدير بالذكر أن سعد لمجرد قد طرح عدة أعمال غنائية مؤخرا والتي لاقت نجاحا كبيرا، ومن بينها كليب أغنية "انتي حياتي" مع فرقة كاليما، بالإضافة إلى أغنيته "السهرة صباحي" مع ريدوان وصابر الرباعي والتي طرحها في موسم الصيف الماضي، وكذلك أغنية "لوجه التاني" مع زهير البهاوي.

سعد لمجرد في حفل القرية العالمية في دبي
سعد لمجرد في حفل القرية العالمية في دبي
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