صابر الرباعي عن صوت حسن شاكوش: يشبه طبقة النساء

في تصريح مثير، أكد الفنان التونسي، صابر الرباعي، أن طبقة غناء مؤدي المهرجانات، حسن شاكوش، غير متوفرة لدى الكثير من الفنانين الرجال، لأنها تشبه طبقة صوت النساء.

وأضاف خلال حوار تلفزيوني، أن طبقة صوت شاكوش عالية وتقترب من طبقة السيدة أكثر من الرجل، ورأى أن إمكانياته ليست متوفرة في كل الأصوات.

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كما امتنع عن التعليق على قرار وقف شاكوش من قِبل نقابة الموسيقيين، وقال: "لا أتدخل فيما لا يعنيني، ولازم نشوف السبب الرئيسي لمنعه من الغناء، ولما النقيب هاني شاكر يأخذ قرار بهذه الخطورة والحزم أكيد في سبب".

ورفض الفنان صابر الرباعي فكرة السخرية من غناء مؤدي المهرجانات، حسن شاكوش، لأغنية "أتحدى العالم". موضحاً أنه يقدر كثيرا فكرة غناء شخص آخر له، مشيرا إلى أن رأيه بعيد عن فنيات الغناء، لكنه يقدر أن حسن شاكوش أدى الأغنية بطريقته.

كما أكد صاحب "ضاقت بيك"، أنه لا يحفظ كلمات أغنية "بنت الجيران" ودندن لحنها مشددا على أنه يحترم ما يقدمه حسن شاكوش، الذي يمتلك إمكانيات صوتية قد لا تكون متاحة لدى بعض المطربين الرجال، بسبب قدرته على الوصول إلى طبقات عالية يندر أن يتحلى بها مطرب، وتجعل صوته أقرب في الإمكانيات إلى المطربات.

وأشار إلى أن شاكوش قد لا يجيد غناء القرار لكنه يصل إلى الجواب، وهو شيء غير متوفر عند بعض الأصوات.