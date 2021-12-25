بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة

تعرض الفنان والسيناريست المصري عمرو محمود ياسين، لحادث سير مروع في الجيزة، اليوم السبت، ما أدى لتحطم مركبته وإصابته ببعض الكدمات الخفيفة.

وطمأن الكاتب جمهوره بنشر صور للسيارة المحطمة التي كان يقودها وعلق عليها قائلا: "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل.. أنا بخير الحمد لله".

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من جانبه، كشف الفنان الشاب محمود نجل عمرو محمود ياسين، تفاصيل الحادث الذي تعرض له والده، في تصريحات صحافية.

وقال حفيد الفنان الراحل محمود ياسين: "والدي كان عائدا من تصوير مسلسل كتبه، وكان في حالة إرهاق شديد، فتعرض لحادث على طريق المنصورية بمحافظة الجيزة لعدم قدرته على التركيز".

كما أضاف: "تحطمت سيارة والدي بشكل كبير، لكنه بخير".