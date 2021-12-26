.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيروس كورونا يصيب أعضاء فرقة غنائية شهيرة

  • الخط
الفرقة الكورية
الفرقة الكورية الشهيرة
فيروس كورونا

فيروس كورونا يصيب أعضاء فرقة غنائية شهيرة

إصابة 3 من أعضاء من فرقة بي تي إس الكورية بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا

سيول (كوريا الجنوبية) - أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

أصيب ثلاثة أعضاء من فرقة بي تي إس الكورية الشهيرة لموسيقى البوب بفيروس كورونا بعد عودتهم من الخارج، حسبما ذكرت وكالة الإدارة الخاصة بهم.

قالت وكالة بيغ هيت ميوزيك في بيان إنه تم تشخيص إصابة إر إم وجين بكوفيد-19 مساء السبت. وقالت في وقت سابق إن عضوا آخر هو سوغا ثبتت إصابته بالفيروس يوم الجمعة.

وقالت الوكالة إن الثلاثة تلقوا جرعة لقاح ثانية في أغسطس/ آب.

وبي تي إس هي فرقة من سبعة أعضاء. الأعضاء الأربعة الآخرون هم: جيه - هوب وجانغكوك وفي وجيمين.

الفرقة الكورية
الفرقة الكورية

وفقًا للوكالة، لم تظهر على أر إم أي أعراض معينة، بينما أظهر جين أعراضًا خفيفة بما في ذلك حمى خفيفة ويخضع لعلاج ذاتي في المنزل.

وذكرت الوكالة الجمعة أن سوغا لم تظهر عليه الأعراض، وأنه كان يحصل على رعاية ذاتية في المنزل وفقًا لإرشادات السلطات الصحية.

وكان اختبار أر إم سلبيًا بعد عودته من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر. وأوضحت الوكالة أنه تم تشخيص إصابته في وقت لاحق بالفيروس قبل خروجه المقرر من الحجر الصحي.

الشرطة البريطانية تعتقل متسللا مسلحا بحدائق قصر وندسور الأخيرة الشرطة البريطانية تعتقل متسللا مسلحا بحدائق قصر وندسور

وبعد عودته إلى كوريا الجنوبية هذا الشهر، خضع جين لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل مرتين - عند وصوله وبعد ذلك قبل خروجه من الحجر الصحي - وجاء اختباره سلبيًا في المرتين.

قالت الوكالة إنه ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا بعد ظهر يوم السبت قبل أن يخضع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل مرة أخرى. وذكرت تقارير إعلامية أنه سافر أيضًا إلى الولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحذير من وباء آخر ينتشر بهدوء.. مع عودة العمل من المنزل تحذير من وباء آخر ينتشر بهدوء.. مع عودة العمل من المنزل
معلومات عن كورونا أوميكرون من بلد المنشأ.. يستهدف الأطفال معلومات عن كورونا أوميكرون من بلد المنشأ.. يستهدف الأطفال
الأكثر قراءة
سيارات محمد صلاح.. عددها 6 وثمنها قرابة 16 مليون جنيه سيارات محمد صلاح.. عددها 6 وثمنها قرابة 16 مليون جنيه
بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة
جراحة مبهرة لجنين في بطن أمه.. الطبيب السعودي يروي التفاصيل جراحة مبهرة لجنين في بطن أمه.. الطبيب السعودي يروي التفاصيل
فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة
فيديو هز مصر.. أب بلا رحمة يقيد ابنه بسلاسل حديدية! فيديو هز مصر.. أب بلا رحمة يقيد ابنه بسلاسل حديدية!
بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا
قبل أن تذهب
نزوح الآلاف بسبب تجدد العنف في الصومال.. والأمم المتحدة تحذر
نزوح الآلاف بسبب تجدد العنف في الصومال.. والأمم المتحدة تحذر
اكتشف المزيد