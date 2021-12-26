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 أول فيلم تتجاوز إيراداته مليار دولار في زمن الجائحة

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سبايدرمان: نو واي هوم
سبايدرمان: نو واي هوم

أول فيلم تتجاوز إيراداته مليار دولار في زمن الجائحة

حقق الفيلم هذه الإيرادات خلال 12 يوما فقط

لوس أنجلوس - رويترز

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حقق فيلم الحركة والمغامرات الجديد (سبايدرمان: نو واي هوم) "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار" إيرادات تجاوزت مليار دولار عالميا، ليصبح أول فيلم يصل إلى هذا الرقم في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وحقق الفيلم هذه الإيرادات خلال 12 يوما فقط.

والفيلم بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس.

وتصدر الفيلم إيرادات السينما في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع مسجلا 81 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني بفارق كبير فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي (سينج 2) بإيرادات بلغت 23.7 مليون دولار.

والفيلم من بطولة تارون إيجرتون وبونو وتوري كيلي وسكارليت جوهانسون وإخراج جاريث جينجس.

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واحتل فيلم (ذا ماتريكس رازيراكشنز) المركز الثالث بفارق كبير أيضا، إذ بلغت إيراداته 12 مليون دولار.

والفيلم من بطولة كينو ريفز وكاري إيموس وبريانكا تشوبرا وجيسيكا هينويك وإخراج لانا واتشوفسكي.

وجاء فيلم الإثارة (ذا كينجز مان) في المركز الرابع بإيرادات بلغت 6.3 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

والفيلم من بطولة جيما أرتيرتون ورالف فاينس وكولين فيرث وهاريس ديكنسون وإخراج ماثيو فون.

وحل في المركز الخامس فيلم (أمريكان أندردوج) بإيرادات بلغت 6.2 مليون دولار.

والفيلم من بطولة زاكاري ليفاي وأنا باكين ودينيس كويد وآدم بالدوين وإخراج جون إروين وأندرو إروين.

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