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إصابة داليا البحيري وأسرتها بفيروس كورونا

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داليا البحيري
داليا البحيري

إصابة داليا البحيري وأسرتها بفيروس كورونا

القاهرة-ريم الششتاوي

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أعلن رجل الأعمال حسن سامي، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته الفنانة المصرية داليا البحيري وأبناؤهما قسمت وحبيبة وزوجها أدهم.

وكتب من خلال منشور على حسابه الشخصي على "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل. أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها أدهم إيجابي كورونا.. وجار اختبار باقي الفريق، الحمد لله على كل شيء، دعواتكم".

وتعتبر هي المرة الأولى التي تصاب بها عائلة الممثلة المصرية بفيروس كورونا والمرة الثانية التي يصاب بها الزوج بالفيروس هذا العام.

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يذكر أن آخر الأعمال التي تستعد لها الفنانة داليا البحيري، هي الجزء الخامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، حيث كان المخرج أحمد نور قد أعلن مسبقاً عن تحضير لجزء جديد من المسلسل الذي تم عرض أجزائه السابقة على مدار السنوات الماضية.

وتشارك الفنانة داليا البحيري بطولته الفنانة الكوميدية شيماء سيف والفنان خالد سرحان ومجموعة من الفنانين، المسلسل الذي يتناول مشاكل الأزواج في مصر بشكل كوميدي.

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