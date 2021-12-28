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صلح على الهواء.. بهاء سلطان يعود للغناء!

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صلح بهاء سلطان ونصر محروس
صلح بهاء سلطان ونصر محروس

صلح على الهواء.. بهاء سلطان يعود للغناء!

القاهرة- أحمد الريدي

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سنوات طويلة من الخصام والقطيعة آن لها أن تنتهي، حينما وقع الصلح بين المطرب المصري بهاء سلطان والمنتج الغنائي نصر محروس بشكل رسمي مساء الاثنين.

بعد أن حل الثنائي ضيفا على الفنانة المصرية إسعاد يونس في برنامجها، وتوسطت هي لإنهاء الخلاف بينهما، خاصة أن هذه ليست المرة أو المحاولة الأولى التي تقوم بها إسعاد يونس من أجل إنهاء الخلاف.

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إلا أنها مساء الاثنين نجحت في استضافة الثنائي معا، من أجل إقرار الصلح بشكل رسمي أمام الجميع، ليعلن المنتج نصر محروس عن كونه تنازل عن كل شيء ضد بهاء سلطان بحكم سنوات العشرة التي تجمعهما.

وأشار إلى أن البعض كان يقوم بسبه دون فهم تفاصيل الأمر، ولكنه يسامح ويعلن أن ما يجمعه ببهاء سلطان هو سنوات من الود والأخوة، سيتغاضى أمامها عن كل الأمور المادية والغنائية.

خرج من تحت يده

خاصة أن بهاء سلطان كمشروع غنائي خرج من تحت يده، وبالتالي ستظل يده ممدودة إلى بهاء سلطان، وبالتالي لن تكون اليد التي قامت بالبناء هي اليد التي تقوم بالهدم.

علاقة بهاء سلطان بنصر محروس التي بدأت عام 1998 حينما دخل سلطان إلى شركة "فري ميوزيك" التي يمتلكها نصر محروس، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت أزمات متعلقة بالعقود، وهو ما جعل سلطان بعيدا عن الغناء لا يستطيع إصدار أية ألبومات.

بهاء سلطان
بهاء سلطان

وخلال الحلقة قام نصر محروس بالتوقيع على إبراء ذمة لصالح بهاء سلطان يعفيه من أية مستحقات مالية نتيجة الحفلات الغنائية التي قدمها سلطان أثناء الأزمة، كما يعفيه من الالتزام بتقديم ألبومات غنائية رفقة نصر محروس خلال الفترة المقبلة.

أغنيتان جديدتان

ووفقا للإبراء بات بإمكان بهاء سلطان التعاقد مع أي شركة غنائية أخرى لتقديم ألبوماته، إلا أن المفاجأة تمثلت في طرح أغنيتين جديدتين بالتزامن مع انتهاء الحلقة، واعتبرهما المنتج نصر محروس بمثابة الهدية لصالح بهاء سلطان.

من جانبه، عبر بهاء سلطان خلال اللقاء عن معزته وتقديره لنصر محروس، باعتباره من ساهم في صنع اسمه وتقديمه للوسط الغنائي، وأوضح سلطان أنه سعيد للغاية بانتهاء الخلاف الذي امتد لسنوات.

وأوضح صاحب أغنية "يا ترى يا حبيبي" أن المنتج أخبره بضرورة خروجه من الشركة مرفوع الرأس وصاحب قيمة كبيرة بين المطربين، مثلما كان دائما وهو بداخلها.

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