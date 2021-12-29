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تامر حسني يفجر مفاجأة.. "فكرة الاعتزال موجودة"

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تامر حسني

تامر حسني يفجر مفاجأة.. "فكرة الاعتزال موجودة"

دبي - العربية.نت

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فاجأ الفنان المصري، تامر حسني، متابعيه ومحبيه، بالحديث عن فكرة الاعتزال، مشيراً إلى أنها تراوده منذ فترة لأسباب كثيرة، مشيرا إلى أنه يتطلع لتحقيق أحلام أخرى في حياته.

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وقال في تصريحات تلفزيونية، على هامش إحيائه حفلا ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، ردا على سؤال حول فكرة الاعتزال لسبب ديني أن "فكرة الاعتزال موجودة، والأسباب عديدة لذلك".

كما أضاف: "قلت من زمان إن فيه أحلام أخرى أريد أن أحققها".

يذكر أن هذا السؤال، جاء على خلفية إعلان الفنان الأردني أدهم النابلسي قبل أيام الاعتزال لأسباب "دينية"، مما أثار ضجة وحالة من الجدل في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.

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