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حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر: اعتبرني ابنك

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حمو بيكا
حمو بيكا

حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر: اعتبرني ابنك

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ضمن مسلسل اعتذاراته التي لا تنتهي، قدم مطرب المهرجانات المصري، حمو بيكا، اعتذاره لنقيب الموسيقيين هاني شاكر، وذلك قبل ساعات قليلة من احتفالات رأس السنة، وتمنى أن يعتبره ابنا من أبنائه.

ففي رسالة وجهها بيكا لهاني شاكر، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قال: "الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك أن تقبل اعتذاري أنت وكل أساتذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل، ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي". مضيفا: "أتمنى أن تقبل اعتذاري وتعتبرني ابنا من أبنائك".

كما رد على التعليقات التي أتت على منشوره، قائلا: "انتو ليه كل حاجة بتاخدوها هزار؟ ليه كل حاجة بتاخدوها باستهتار! .. أظن الكلام مفيهوش أي هزار وأي ضحك .. يا ريت بعد إذنكم جميعا اللي حابب يقول كلمة حلوة يقولها واللي معندهوش كلام حلو ميتكلمش ويكتفي بسكوته يكون أفضل ..!".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية في مصر كانت قررت وقف 17 من مطربي المهرجانات عن الغناء، ما أثار حالة من البلبلة والتطاول أحيانا من جانب هؤلاء الأشخاص تجاه رئيسها.

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