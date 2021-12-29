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ظهورهما أثار جدلاً.. انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

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أحمد الفيشاوي وزوجته ندى

ظهورهما أثار جدلاً.. انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

القاهرة - أحمد الريدي

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بشكل مفاجئ أعلنت ندى الكامل، زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عن وقوع الطلاق بين الثنائي المثير للجدل، دون أية مقدمات أدت إلى هذا الأمر.

حيث كشفت من خلال حسابها على موقع تبادل الصور "إنستغرام" عن وقوع الطلاق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، مشيرة إلى كونها ستفتقده كصديق بشدة.

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ورغم ظهور الثنائي معا في مهرجان القاهرة السينمائي قبل نحو شهر، وكانا في حالة توافق كبيرة أمام عدسات المصورين، إلا أن المفاجأة الصادمة تمثلت في إعلان الانفصال، على الرغم من احتفاظ الفيشاوي بصورهما معا عبر حسابه على "إنستغرام".

وطالبت ندى الكامل الجميع بعدم الخوض في الأمر احتراما لمشاعر أطفالها وأسرتيهما، خاصة أنها عاشت بصحبة الفيشاوي أربع سنوات وكانت نعم الزوجة ونعم السند، وقدمت كل ما تملك من حب وتضحية.

الفيشاوي وزوجته
الفيشاوي وزوجته

كما رأت الزوجة السابقة للفيشاوي أن الفنان المصري في حالة سعادة بالوقت الحالي وليس تعيسا، وتمنت لنفسها هي الأخرى السعادة، وشددت على كونه منحها كافة حقوقها الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير.

ووجهت له رسالة في نهاية حديثها قائلة "سوف أحبك دائما يا صديقي.. وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني".

يشار إلى أن الثنائي أثار الكثير من الجدل بسبب تصرفاتهما "الرومانسية" أمام عدسات الكاميرا في المناسبات الفنية والمهرجانات.

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