خلدون النبواني ضيف "روافد".. "الفلسفة في أزمة حقيقية"

ضيف "روافد" لهذا الأسبوع هو الأكاديمي والباحث خلدون النبواني الذي ترك سوريا ليستقر في فرنسا وليتعلم فيها.. وفي الوقت ذاته ليعلم في جامعة السوربون في باريس.

النبواني يكتب ويبحث في الفكر والفلسفة حيث له أعمال متعددة في هذا المجال باللغتين العربية والفرنسية.

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في بداية الحوار تحدث النبواني عن الجائحة حيث قال إنه لازم بيته لمدة شهرين عقب بدء انتشار جائحة كورونا وفي أثناء ذلك أنهى تأليف كتاب وترجم كتابا صدر له باللغة الفرنسية ولاقى نجاحا أكاديميا وهو بعنوان: "التباسات الحداثة".

أضاف: كورونا شيء جديد دخل على حياتنا وأعاد طرح أسئلة عن الوجود والموت والخوف والأوبئة في تاريخ البشرية وحتى الحيوانات.

خلدون النبواني تطرق إلى الأوضاع في بلده الأم سوريا فقال: إن الإرادة الإيرانية تسيطر عليها كما تسيطر على العراق واليمن، فهي وضعت هذه الدول في مآزق خطيرة باستخدام عقلية عسكرية رجعية إيرانية، وأضاف أنه لا يبدو أن هناك تسوية قريبة لمشكلة بلده.

في آخر محاور اللقاء يتحدث خلدون عن الفلسفة، موضحا أنها في أزمة حقيقية، "حيث يصعب وجود فلاسفة يتحدثون عن الفلسفة خارج إطار الجامعات في وقتنا هذا، وبأنه يوجد هناك دراسة للفلسفة، ولكن من ضمن مختبرات للمعايير وهناك علم الاجتماع وغيره وهذا يخلق قيودا تمنع الإبداع في شكل حقيقي، ويجب إعادة تعريف معنى الفلسفة".