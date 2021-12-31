رحيل وزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور بعد صراع مع المرض

توفي الباحث والمفكر ووزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور اليوم الجمعة عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان إن "الثقافة المصرية والعربية فقدت أحد أعمدتها الراسخة".

مادة اعلانية

وأضافت أن الراحل "وضع بصمات بارزة في مجال التنوير وحقق الكثير من الإنجازات الخالدة به" مشيرة إلى دوره الرائد في البحث الأكاديمي وإدارة المواقع الثقافية التي تولاها.

ولد جابر أحمد السيد مصطفى عصفور في 25 مارس/ آذار 1944 بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة العربية عام 1965.

وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه ليبدأ حياته الأكاديمية بالتدريس في الجامعة وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا لقسم اللغة العربية بجامعة القاهرة عام 1990. وشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة من يناير/ كانون الثاني 1993 إلى مارس/ آذار 2007، كما أسهمت جهوده في تأسيس المركز القومي للترجمة الذي أصبح مديرا له من 2007 إلى 2011.

وتولى وزارة الثقافة لأول مرة في 31 يناير/ كانون الثاني 2011 ضمن آخر حكومة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لكنه تقدم بالاستقالة من المنصب بعد نحو 10 أيام فقط ثم عاد وتولى الوزارة في يونيو/ حزيران 2014 وحتى فبراير/ شباط 2015.

من أبرز مؤلفاته (محنة التنوير) و(أنوار العقل) و(زمن الرواية) و(غواية التراث) و(النقد الأدبي والهوية الثقافية) و(نقد ثقافة التخلف) و(تحديات الناقد المعاصر) و(زمن جميل مضى) و(في محبة الشعر) و(هوامش على دفتر التنوير).



نال الوسام الثقافي التونسي عام 1995، وجائزة سلطان العويس في حقل الدراسات الأدبية والنقد عام 1997، وجائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2009، ووسام المكافأة الوطنية من درجة قائد من المغرب عام 2010، وجائزة النيل في الآداب عام 2019.