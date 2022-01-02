شاهد ابنة شيرين تحرجها.. "لا أسمع أغاني ماما"

أحرجت ابنة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب والدتها، في لقاء بث ليلة رأس السنة على إحدى القنوات الفضائية المصرية، في مقابلة هي الأولى لنجمة "آه ياليل" بعد طلاقها من حسام حبيب.

وسألت إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة، ابنة شيرين "هنا"، عن أغاني والدتها، لترد الفتاة بالنفي، مبينة أنها عادة تسمع أغاني شيرين فقط عند تواجدهما سوياً.

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كما كشفت هناء أنها لا تعرف أسماء أغاني والدتها، لترد شيرين "دي طالعة تهزأني".

وتابعت هنا أن أفضل أغنية قريبة لقلبها هي "كلها غيرانة".

كذلك أوضحت ابنة النجمة المصرية، أن صديقاتها لا يعرفن أغاني والدتها لأنهن يسمعن أغاني غربية.

من جانبها، قالت مريم، ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأكبر سناً، وهي في الصف الثالث متوسط، إنها ترى والدتها طيبة للغاية، وتحب جماهيرها.

وقالت: "هناء أختي عايزة تبقى ممثلة، لأنها على طول بتحاول تمثل".

طلاق.. وحلق الشعر

يذكر أن شيرين أعلنت طلاقها في بيان رسمي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في بداية ديسمبر الماضي، مضيفة أن أسباب الطلاق "تخصها وحدها"، مشددة على أنه "لا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".

وظهرت لاحقاً "حليقة الرأس" مما أثار الكثير من الجدل حول حالتها النفسية، لتؤكد في مقابلة مع عمرو أديب أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بقص شعرها.

كذلك كشفت أن والدها كان يقص شعره بالكامل عندما كان يغضب ويحزن، مؤكدة أنها حلقت شعرها بنفسها، وبعدها استعانت بمتخصص من أجل تسويته.

وبررت شيرين تصرفها هذا بأنها كانت تعاقب نفسها، لأنها أخطأت بحق نفسها كثيراً. وأشارت إلى أنها بحاجة لأن يحتويها الجمهور، لا أن ينتقدها، خاصة أنها تعمل في ظل ما تعانيه من ظروف.