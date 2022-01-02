وفاة شقيق كاظم الساهر إثر وعكة صحية مفاجئة

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، اليوم الأحد، وفاة شقيقه، عبر تغريدة نشرها على حسابه الخاص في تويتر. وكتب "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة.. مثواك الجنة بإذن الله".

وأضاف "الله يحفظكم دائماً ويبعد عنكم كل مكروه"، لتنهال التعليقات لتعزية "القيصر"، وسط دعوات بالرحمة للراحل.

اخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة

مثواك الجنة باذن الله



الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه pic.twitter.com/bfaIKz2J5W — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) January 2, 2022

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كما أعلن شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر، حسين جبار، في وقت سابق اليوم، وفاة أخيهما الأكبر، علي جبار، إثر إصابته بوعكة صحية خلال الآونة الأخيرة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك"، "شقيقي الأكبر علي جبار إبراهيم السامرائي في ذمة الله. إنا لله وإنا اليه راجعون".

وكان الفنان كاظم الساهر ودع أحد أشقائه منذ أعوام حيث توفي عازف الناي في الفرقة الموسيقية، سالم جبار السامرائي عام 2014، داخل المستشفى إثر دخوله في غيبوبة.

يذكر أن "الساهر" هو اسم شهرة لصاحب "زيدني عشقاً"، أما اسمه الفعلي على الأوراق الرسمية فهو كاظم جبار السامرائي.