للمرة الثانية خلال أشهر.. كورونا يطال ثنائيا مصريا شهيرا

من جديد، عاد فيروس كورونا المستجد ليغزو الوسط الفني في مصر، بعدما أعلنت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بالوباء.

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وأعلنت الفنانة المصرية عن الأمر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبة كل من تعامل معهما خلال الفترة الماضية أن يطمئن على نفسه، وهي الرسالة التي كتبتها بالعربية والإنجليزية.

إصابة أخرى بعد 9 أشهر من أول إصابة

وكتبت قائلة "أنا وأحمد إيجابي كورونا.. أي حد تعامل معانا ياريت يطمن على نفسه"، لتصبح هذه هي المرة الثانية التي تصاب فيها هنا الزاهد بفيروس كورونا، حيث سبق وأعلنت عن إصابتها بالفيروس المستجد قبل نحو 9 أشهر بالتحديد في شهر مارس الماضي.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها في الوقت الحالي مسلسل "أنا وهي" الذي تشارك في بطولته إلى جوار أشرف عبد الباقي وأحمد حاتم، فيما شاركت بجوار زوجها أحمد فهمي في مسرحية "جوازة معفرتة" التي عرضت بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وبهذه الإصابة ينضم الثنائي إلى عدد من الفنانين الذين أصيبوا بالفيروس المستجد مؤخرا، من بينهم شيكو الذي أعلن عن سلبية مسحته بعد 9 أيام من المعاناة، وكذلك الفنان فراس سعيد الذي تجاوز الفيروس المستجد هو الآخر.