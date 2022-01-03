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طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: شكك في سلوكي وهددني

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مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى
مصطفى فهمي مع طليقته فاتن موسى

طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: شكك في سلوكي وهددني

دبي - العربية.نت

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عادت أزمة طلاق الفنان المصري مصطفى فهمي للواجهة مجدداً، وذلك بعدما تحدثت طليقته فاتن موسى، عن أسرار جديدة في علاقتها بالممثل الشهير بعد نحو 6 سنوات زواج.

وقالت في برنامج "كلام الناس" عبر قناة "MBC مصر": "مصطفى شكك بسلوكي، وكان غيورا بطريقة مبالغ فيها، كان يقول لي أنتي ملكي"، مضيفة أن طليقها كان يحرص على التقليل منها دائماً.

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كما أوضحت قائلة "قبل سفري للبنان لحضور زفاف شقيقتي، وقبل أن يطلقني غيابيا، كان هناك حديث بيننا لآخر لحظة، وسافرت وبيننا علاقة زوجية كاملة، لدرجة أن أخي قال لي إن مصطفى كانت الدموع في عينيه وهو بيودعك".

كذلك أكدت الإعلامية اللبنانية أنها "صمتت كثيرا، وامتنعت عن قول أي شيء عنه، بل تحدثت عنه بكل خير وصبرت على هذه العلاقة؛ لأنه كان زوجها وتحبه وأرادت أن تراه دائما في أفضل صورة"، وفق تعبيرها.

تهديد بالطلاق

وبينت فاتن أنه رفض أن تعمل حتى لا تتحرر منه، بدافع الغيرة، لافتة إلى أنها بقيت لمدة 6 أعوام تلح عليه حتى يسمح لها بالعمل، بلا بل أكدت أنه قال لها في آخر سنة ونصف معه "لو اشتغلتي هطلقك".

يشار إلى أن الفنان المصري وموسى، انفصلا بالطلاق في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد زواج دام نحو 6 سنوات.

ومنذ ذاك التاريخ وحتى اليوم والبلبلة لا تنتهي بشأن هذه الأزمة، لاسيما وأن الطرفين تبادلا الاتهامات بمحاضر الشرطة، وأمام جهات التحقيق، بأن كلا منهما استولى على متعلقات منزل الزوجية.

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