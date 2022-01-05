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وفاة الفنان أحمد الحجار عن عمر يناهز 65 عاما

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أحمد الحجار

وفاة الفنان أحمد الحجار عن عمر يناهز 65 عاما

أحمد الحجار من أشهر مطربي وملحني جيل التسعينيات ، ينتمى لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين

العربية.نت

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توفي الفنان أحمد الحجار شقيق المطرب علي الحجار، عن عمر يناهز الـ65 عاماً.

المعروف أن أحمد الحجار من أشهر مطربي وملحني جيل التسعينيات، ينتمي لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم علي الحجار .

أحمد الحجار
أحمد الحجار

التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى بالكلية حيث وضع لحن (اعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار)، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فلحن لمحمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا) بالإضافة إلى العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية، تعاون مع العديد من فناني التسعينيات منهم هشام عباس، علاء عبد الخالق، أنغام، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب كما أصدر أربعة ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا .

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