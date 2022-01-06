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بعد استئصالها ورماً سرطانياً.. أول صور للفنانة سمية الألفي

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سمية الألفي مع ابنها أحمد الفيشاوي

بعد استئصالها ورماً سرطانياً.. أول صور للفنانة سمية الألفي

القاهرة - العربية.نت

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نشر الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، صوراً جديدة لوالدته الفنانة سمية الألفى عبر حسابه الشخصي علي موقع "إنستغرام"، وذلك بعد إجرائها لعملية استئصال ورم سرطاني.

هذا ما قالته سمية الألفي عن معاناتها مع سرطان الثدي ثقافة وفن هذا ما قالته سمية الألفي عن معاناتها مع سرطان الثدي

وظهر الفيشاوي وهو يقبل والدته وعلق على الصور قائلا: "الحب كله وأكتر بكتير شكرا يا صديقتي".

وكانت الفنانة المصرية قد أجرت جراحة لاستئصال ورم سرطاني في الثدي، وقالت إنها ستبدأ العلاج الكيمياوي والإشعاعي بعد أسبوعين، مشيرة إلى أنها تحدثت مع الطبيب المعالج وطمأنها.

سمية الألفي مع ابنها أحمد الفيشاوي
سمية الألفي مع ابنها أحمد الفيشاوي

وكشفت الفنانة في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أن الجراحة استأصلت الورم الخبيث بالكامل، وتبقى فقط مرحلة العلاج الكيمياوي والإشعاعي بعد التعافي من الجراحة بشكل كامل.

وأطلت الفنانة قبل نحو ثلاثة أسابيع في لقاء تلفزيوني، وبعدها تم الإعلان عن اكتشافها ورما سرطانيا، حيث شعرت ببعض المتاعب ثم توجهت إلى أحد المستشفيات الخاصة لإزالة الورم.

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