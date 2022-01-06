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تأجيل حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية في أميركا بسبب كورونا

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جوائز غرامي
جوائز غرامي

تأجيل حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية في أميركا بسبب كورونا

وقالت "الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم" ‏‏وشبكة سي بي إس في الولايات المتحدة في بيان مشترك إنه سيتم إعادة تحديد موعد الحفل

العربية.نت، وكالات

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أعلن القائمون على حفل توزيع "جوائز غرامي" الموسيقي السنوي في الولايات المتحدة عن تأجيل الفعالية حتى إشعار آخر نظرا لجائحة كورونا.

وقالت "الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم" ‏‏وشبكة سي بي إس في الولايات المتحدة في بيان مشترك إنه سيتم إعادة تحديد موعد الحفل الذي كان مقررا في 31 يناير في لوس أنجلوس وأنه "سيتم الإعلان عن الموعد الجديد قريبا".

وأكدتا أن "صحة وسلامة من هم في مجتمعنا الموسيقي والجمهور ومئات الأشخاص الذين يعملون بلا كلل لإنتاج عرضنا على رأس أولوياتنا".

وتم تأجيل عرض العام الماضي لمدة ستة أسابيع مع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.

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