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ضجة في مصر بسبب أغنية.. وصاحبها يدخل المستشفى

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من أجل زيكو

ضجة في مصر بسبب أغنية.. وصاحبها يدخل المستشفى

ظهرت اتهامات موجهة إلى صناع الأغنية بسبب ما قيل أن ألحانها مسروقة من أغنية روسية تحمل اسم "Dikaya L vista"

القاهرة- أحمد الريدي

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بالتزامن مع طرح الفيلم السينمائي "من أجل زيكو" بدور العرض السينمائية، طرحت أغنية "الغزالة رايقة" التي تقدم من خلال أحداث العمل الذي تقوم ببطولته منة شلبي وكريم محمود عبد العزيز.

إلا أن الأغنية استطاعت أن تحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وتحقق مشاهدات تجاوزت الـ 14 مليون مشاهدة في غضون أيام قليلة، وصارت حديث الجميع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ولم تستمر موجات الإشادة طويلا، حتى ظهرت اتهامات موجهة إلى صناع الأغنية بسبب ما قيل أن ألحانها مسروقة من أغنية روسية تحمل اسم "Dikaya L vista".

تلك الاتهامات التي رد عليها ملحن الأغنية إيهاب عبد الواحد، نافيا عن نفسه الاتهام، ومؤكدا أن تاريخه في التلحين كفيل بأن يرد عنه مثل هذا الاتهام.


وأشار إلى أن الأغنية المصرية لا يوجد وجه شبه بينها وبين الأغنية الروسية التي يقول البعض أنه سرق اللحن الخاص بها، وهو الأمر الذي لم يقنع البعض.

فيما ازدادت شهرة الطفل المصري محمد أسامة الذي قدم الأغنية وبات مطلبا جماهيريا لدى البعض، حيث ظهر في أكثر من لقاء تلفزيوني كي يقدم الأغنية الجديدة.

خاصة وأن الطفل محمد أسامة لا يظهر في الفيلم، وإنما يقوم طفل آخر بدور البطولة ويظهر وكأنه من يقدم الأغنية داخل الأحداث الخاصة بالعمل.
وبعد ساعات من ظهور الطفل محمد أسامة في لقاء تلفزيوني مساء الثلاثاء، تعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات وحصوله على جلسة أكسجين.
حيث وجد الطفل صعوبات في التنفس بسبب السعال الشديد وتعرضه لنزلة برد شديدة، وهو ما دفع أسرته إلى نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم.
وبعد نجاح أغنية "الغزالة رايقة" يترقب صناع الفيلم ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن الفيلم الذي استقبلته دور العرض السينمائية مساء الأربعاء.

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