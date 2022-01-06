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وفاة الفنان المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

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مها أبوعوف
مها أبوعوف

وفاة الفنان المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

وأعلن الخبر الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية مؤكدا على أن الجثمان سيشيع إلى مثواه الأخير ظهر الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة

القاهرة- أحمد الريدي

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غيب الموت الفنانة المصرية مها أبو عوف عن عمر يناهز الـ 65 وذلك في الساعات الأولى من صباح الخميس، حيث توفيت داخل إحدى المستشفيات بعد صراع مع المرض.

وأعلن الخبر الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية مؤكدا على أن الجثمان سيشيع إلى مثواه الأخير ظهر الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

مها أبو عوف التي تخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، شاركت مع شقيقها الراحل عزت أبو عوف، وشقيقاتها الثلاث في تكوين الفرقة التي عرفت باسم "الفور إم" في أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

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إلا أنها ورغم توقف عمل الفرقة الموسيقية استمرت في العمل الفني، وقدمت العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون، وظلت هي وعزت أبو عوف يمثلان العائلة في المجال الفني.

وقدمت الراحلة ما يزيد عن 120 عمل فني كان آخرها مسلسل "الحرير المخملي" الذي عرض العام الماضي، فيما كانت أشهر الأعمال التي تشارك فيها بالتلفزيون هي "فارس بلا جواد" و "حضرة المتهم أبي" و "راجل وست ستات".

وسادت حالة من الحزن والصدمة داخل الوسط الفني بعد الإعلان عن رحيل مها أبو عوف، خاصة وأن الأزمة الصحية التي كانت تعيشها لم يعلن عنها، وهو ما جعل الجميع يتفاجأ برحيلها.

كما أنها اشتهرت بطيبتها داخل الوسط الفني، وكانت بمثابة الأم للجميع وهو ما جعل عدد كبير من نجوم الفن يعبرون عن صدمتهم وحزنهم لرحيلها.

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