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وفاة غامضة لممثلة كورية شهيرة عن عمر 31 عاماً

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الممثلة الكورية الجنوبية، كيم مي سو
الممثلة الكورية الجنوبية كيم مي سو

وفاة غامضة لممثلة كورية شهيرة عن عمر 31 عاماً

دبي - العربية.نت

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في خبر صادم لجمهور الفن الكوري، غيب الموت الممثلة الكورية الجنوبية كيم مي سو Kim Mi-soo، يوم الأربعاء، عن عمر لم يتجاوز 31 عاما.

واكتنف الغموض خبر وفاة النجمة الكورية، إذ لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة حتى اللحظة، ولا يعلم أحد كيف ماتت، خاصة أنها كانت في حالة جيدة في آخر ظهور لها، بحسب أشخاص مقربين منها، بحسب ما نقلته صحف عالمية.

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فيما طالبت أسرة الممثلة كيم مي سو، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتجنب نشر شائعات ليس لها أساس من الصحة حول أسباب الوفاة.

ولم تفصح عائلة الممثلة الكورية الراحلة عن أسباب الوفاة، مما زاد من حالة الغموض لدى الجمهور بشأن أسباب الوفاة.

الممثلة الكورية الجنوبية، كيم مي سو
الممثلة الكورية الجنوبية، كيم مي سو

ودفنت الممثلة كيم مي سو، مساء الأربعاء، بحضور أسرتها فقط، وبعيدا عن وسائل الإعلام نزولا عند رغبة أسرة الفنانة الراحلة.

يذكر أن كيم مي سو، اشتهرت بمسلسلها SnowDrop – زهرة الثلج، الذي حقق انتشارا واسعا في الوطن العربي، بالإضافة إلى نجاحه في كوريا الجنوبية، وقام ببطولته بجانب، مي سو، الممثلون، جونغ هاي-إن، جيسو، يون إن نا، جانغ سيونغ جو، كيم هاي يون، يون سي آه، جونغ يو جين.

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