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"تصلي بدون حجاب".. فيديو لإلهام شاهين يثير ضجة والفنانة ترد

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إلهام شاهين ظهرت تصلي في جنازة مها أبوعوف بدون حجاب

"تصلي بدون حجاب".. فيديو لإلهام شاهين يثير ضجة والفنانة ترد

دبي - العربية.نت

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أثار فيديو للفنانة المصرية إلهام شاهين، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لظهورها وهي تصلي بدون حجاب، الأمر الذي دفع إلهام للخروج في مداخلة تلفونية لتعلق على الفيديو.

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وقالت الممثلة الشهيرة في تصريحات على قناة MBC مصر: "الطرحة اتزحلقت، وكانت مدلدلة على كتفي، لم أنتبه للحظة وبعدين أدركت ورفعتها".

وظهرت إلهام شاهين وهي تصلي في جنازة الفنانة مها أبو عوف بدون ارتداء حجاب، وقامت بالركوع، الأمر الذي عرضها لانتقادات وأثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشيعت جنازة الفنانة المصرية مها أبو عوف ظهر الخميس وسط حضور من الفنانين وذلك من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

كما انهار عدد من الفنانين أثناء تشييع جثمان الفنانة الراحلة، ومنهم الفنانة إلهام شاهين وريهام عبد الغفور والفنانة دنيا سمير غانم.

وكان الموت قد غيب الفنانة المصرية مها أبو عوف عن عمر يناهز الـ 65 وذلك في الساعات الأولى من صباح الخميس، حيث توفيت داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.

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