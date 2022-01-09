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كورونا يضرب الوسط الفني مجدداً.. وهؤلاء ضحاياه

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عبد الرحمن ابو زهرة
فيروس كورونا

كورونا يضرب الوسط الفني مجدداً.. وهؤلاء ضحاياه

بات الإعلان اليومي عن أسماء فنية جديدة مصابة أمراً معتاداً

القاهرة - أحمد الريدي

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مازالت الأعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد في الوسط الفني تتزايد، وبات الإعلان اليومي عن أسماء فنية جديدة مصابة أمراً معتاداً.

فلم تمر سوى ساعات على الإعلان عن إصابة هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي، ومن بعدهما تامر حبيب، حتى أعلنت مجموعة جديدة من النجوم عن إصابتهم.

بسمة وهبة
بسمة وهبة

وبعد ساعات من الجدل، تأكدت إصابة الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة بالفيروس المستجد، بعد أن كان هناك اشتباه في إصابته، وتوجه إلى مستشفى العجوزة من أجل إجراء المسحة واحتجازه داخل المستشفى.

شذى
شذى

وبالفعل أعلنت عائلة الفنان المصري عن كون تحاليله أكدت إصابته بالفيروس المستجد، ولكنهم خففوا من قلق الجميع، بعدما أشاروا إلى أن الطبيب المعالج طمأنهم وأبلغهم أنه سيتعافى خلال أيام، خاصة أن الأعراض التي يعاني منها خفيفة للغاية، كما أنه حصل على الجرعات الثلاث الخاصة بالتطعيم، وهو ما يساعده في تجاوز الفيروس المستجد.

نجلاء بدر
نجلاء بدر

وبالتزامن مع إصابة عبد الرحمن أبو زهرة، أعلنت المطربة المصرية شذى عن إصابتها بالفيروس المستجد، وطالبت كل من تعامل معها بتوخي الحذر والاطمئنان على نفسه.

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كما أصيبت الفنانة المصرية نجلاء بدر بمتحور "أميكرون" الجديد، حسبما أعلنت وأكدت أن أعراضه تشبه أعراض دور البرد العادي، وتخضع حاليا لبروتوكول العلاج.

وعلى نفس المنوال، أصيبت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن إصابتها بمتحور "أوميكرون" الجديد، مشيرة إلى كونها ظلت لعامين تحاول الاختباء من الفيروس المستجد، ولكنها في النهاية أصيبت بالمتحور الجديد.

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