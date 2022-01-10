.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي

  • الخط
الفنان محمد العربي

هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي

والفنان محمد العربي من نجوم جيل السبعينيات، إلا أنّه اعتزل الفن وزوجته هناء ثروت عام 1989

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تصدر اسم الفنان المعتزل محمد العربي محركات البحث في مصر، الأحد، بعدما انتشرت شائعات عن وفاته.

واتضجت الحقيقة فيما بعد بأن تشابه اسم الفنان مع شقيق رجل الأعمال المصري الشهير محمود العربي "محمد" الذي توفي العام الماضي عن عمر ناهز 95 عاما، كان وراء انتشار الشائعة.

ونفت مصادر لوسائل إعلام محلية مصرية، وفاة الفنان محمد العربي، مؤكدة أنه بخير وزوجته وبناته "إيمان، غفران، نوران".

بعد انقطاع طويل.. آثار الحكيم تعلن اعتزالها رسمياً ثقافة وفن بعد انقطاع طويل.. آثار الحكيم تعلن اعتزالها رسمياً

والفنان محمد العربي من نجوم جيل السبعينيات، إلا أنّه اعتزل الفن وزوجته هناء ثروت عام 1989.

وولد الفنان محمد العربي في 2 أغسطس 1946 لأسرة فنّية، والده الفنان الراحل عبدالبديع خيري، وعقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، اكتشفه المخرج الكبير صلاح أبو سيف حين قدمه في فيلم "حمام الملاطيلي".

ومن أبرز أعمال محمد العربي: "أبو العلا البشري، أولاد آدم، برج الأكابر، محمد رسول الله، القاهرة والناس، حمام الملاطيلي، تحت التهديد، دقة زار، وتمضي الأيام، امرأة قتلها الحب، الرسالة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عام 1936.. قلبت فضيحة الموازين ونتائج الانتخابات بفرنسا عام 1936.. قلبت فضيحة الموازين ونتائج الانتخابات بفرنسا
مدينة صينية تفحص 14 مليونا بسبب أوميكرون.. والسلطات تبدأ إجراءات صارمة مدينة صينية تفحص 14 مليونا بسبب أوميكرون.. والسلطات تبدأ إجراءات صارمة
الأكثر قراءة
وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بسبب تداعيات كورونا وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بسبب تداعيات كورونا
صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها
الصحة العالمية تكشف سبب الزيادة الحادة بإصابات أوميكرون الصحة العالمية تكشف سبب الزيادة الحادة بإصابات أوميكرون
قرار حكومي يفاجئ معلمة المنصورة.. هذا ما كشفته مصادر للعربية.نت قرار حكومي يفاجئ معلمة المنصورة.. هذا ما كشفته مصادر للعربية.نت
9 نصائح هي الأكثر فاعلية لفقدان الوزن خلال 2022 9 نصائح هي الأكثر فاعلية لفقدان الوزن خلال 2022
كورونا يضرب الوسط الفني مجدداً.. وهؤلاء ضحاياه كورونا يضرب الوسط الفني مجدداً.. وهؤلاء ضحاياه
قبل أن تذهب
العراق.. الإطار التنسيقي يتجرع كأس الهزيمة الثانية وينتظر الثالثة
العراق.. الإطار التنسيقي يتجرع كأس الهزيمة الثانية وينتظر الثالثة
اكتشف المزيد