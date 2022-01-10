هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي

تصدر اسم الفنان المعتزل محمد العربي محركات البحث في مصر، الأحد، بعدما انتشرت شائعات عن وفاته.

واتضجت الحقيقة فيما بعد بأن تشابه اسم الفنان مع شقيق رجل الأعمال المصري الشهير محمود العربي "محمد" الذي توفي العام الماضي عن عمر ناهز 95 عاما، كان وراء انتشار الشائعة.

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ونفت مصادر لوسائل إعلام محلية مصرية، وفاة الفنان محمد العربي، مؤكدة أنه بخير وزوجته وبناته "إيمان، غفران، نوران".

والفنان محمد العربي من نجوم جيل السبعينيات، إلا أنّه اعتزل الفن وزوجته هناء ثروت عام 1989.

وولد الفنان محمد العربي في 2 أغسطس 1946 لأسرة فنّية، والده الفنان الراحل عبدالبديع خيري، وعقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، اكتشفه المخرج الكبير صلاح أبو سيف حين قدمه في فيلم "حمام الملاطيلي".

ومن أبرز أعمال محمد العربي: "أبو العلا البشري، أولاد آدم، برج الأكابر، محمد رسول الله، القاهرة والناس، حمام الملاطيلي، تحت التهديد، دقة زار، وتمضي الأيام، امرأة قتلها الحب، الرسالة".