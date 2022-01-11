جديد حالة الفنان عبد الرحمن أبوزهرة.. "غير مطمئنة"

أكد أحمد أبوزهرة، نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة، أن والده مازال يتلقى علاجه داخل مستشفى العزل بالعجوزة، ومتواجد بوحدة العناية المركزة، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أبو زهرة الابن: "والدي متواجد حاليا في العناية المركزة تحت العلاج، وما زالت الحالة الصحية غير مستقرة، وبها بعض المشاكل، ويحصل على جرعات مكثفة من العلاج تجعله دائما نائما". وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".

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كما أضاف "لا أستطيع التواصل معه بسبب نومه بشكل مستمر، وجاء تشخيص الفريق الطبي المشرف على علاجه غير مطمئن الليلة".

وكان عبدالرحمن أبوزهرة يعاني من عدة أعراض هي سخونة شديدة وسعال ونهجان مستمر وصعوبة في التنفس.

يشار إلى أن أبو زهرة حصل على 3 جرعات للقاح كورونا، وفق ما أعلن الفنان مفيد عاشور في تصريحات إعلامية.

إلى هذا، ظهر أبوزهرة مؤخرا كضيف شرف في مسلسل "موضوع عائلي"، إلى جانب الفنان ماجد الكدواني، رنا رئيس إخراج أحمد الجندي.