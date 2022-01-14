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إصابة الفنان رشوان توفيق بفيروس كورونا للمرة الثانية

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رشوان توفيق
رشوان توفيق
فيروس كورونا

إصابة الفنان رشوان توفيق بفيروس كورونا للمرة الثانية

القاهرة - أحمد الريدي

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يشهد الوسط الفني المصري إصابات بالجملة بفيروس كورونا المستجد، كان أحدثها الفنان رشوان توفيق الذي أصيب بعد ساعات من إصابة الفنانة مديحة حمدي والفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

حيث أعلنت ابنته الإعلامية المصرية هبة رشوان توفيق عن إصابته، وكشفت من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن والدها كان في ندوة بصحبة زميلته الفنانة مديحة حمدي يوم الخميس الماضي، وبعدها بأيام قليلة وبالتحديد يوم الاثنين الماضي، بدأ يشعر بأعراض الفيروس المستجد، لكنه قرر أن يخفي الأمر عن عائلته، قبل أن ترتفع درجة حرارته مساء الأربعاء، وهو ما جعله وقتها يكشف عن الأمر.

رشوان توفيق
رشوان توفيق

وأوضحت الإعلامية المصرية أن هذه الإصابة هي الثانية لوالدها، حيث أصيب بالفيروس المستجد قبل 5 أشهر في عيد الأضحى الماضي وتعافى منه، وما جعلها تكشف عن إصابته هو قيام أحد الأصدقاء بسؤالها عن حقيقة الأمر.

كما أن والدها بدأ يتلقى اتصالات هاتفية تتحدث عن شائعات حول نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته، وهو أمر عار تماما من الصحة، حيث إنه يتواجد في المنزل ويتلقى بروتوكول العلاج وحالته مستقرة في الوقت الحالي.

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وطلبت من أصدقائها ومحبي والدها الدعاء له بالشفاء وتجاوز أزمة الإصابة بالفيروس المستجد، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من الجمهور.

ويشهد الوسط الفني المصري عددا كبيرا من الإصابات خلال الفترة الحالية، وهو ما دفع نقابة المهن التمثيلية إلى إصدار بيان تطالب جهات الإنتاج باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة من أجل تفادي الإصابة بالفيروس المستجد، والسيطرة على عدد الإصابات التي تقع في الوقت الحالي.

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