الروائية الإماراتية فتحية النمر: أنا أخت جلجامش وابنة العنقاء
الروائية أكدت لبرنامج "روافد" أن "على الإنسان أن يتلّون كالحرباء، ليتعامل بسهولة مع الحياة"
برنامج "روافد" على قناة "العربية" الروائية فتحية النمر، العضو في "اتحاد كتاب وأدباء الإمارات" والتي صدر لها مجموعة من الأعمال، أبرزها "للقمر جانب آخر" و"النافذة والحجاب" و"سيف" وغيرها من الأعمال.
فتحية النمر هي من مواليد الشارقة، وقد درست الفلسفة، لكن الأدب جذبها إلى شباكه.
وتصف فتحية النمر نفسها بـ"الشجاعة"، وتقول إنها أخت "جلجامش" وابنة "العنقاء".
اكتسبت قوتها من والديها، اللذين علماها كيف تتحمل المسؤولية عن أعمالها، رغم أنها كانت وحيدة ومدللة بين إخوانها الشباب، حسب تأكيدها.
وعن المعرفة تقول الروائية الإماراتية: "الكل يستطيع امتلاكها.. وعلى الإنسان أن يتلّون كالحرباء، ليتعامل بسهولة مع الحياة".
وترى فتحية النمر أن المرأة تستطيع أن تحقق أهدافها بحنكة ودهاء، على غرار شهرزاد في رواية ألف ليلة وليلة.
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