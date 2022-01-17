بعيد ميلادها.. شاهد ياسمين عبدالعزيز ترقص وتغني مع زوجها

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال مقطع فيديو خلال غنائه في حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز وظهرت ترقص وتغني بجانب زوجها أحمد العوضي.

كما نشر كمال، صورة تجمعه بياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، عبر حسابه على فيسوك، معلقا عليها: "عيد ميلاد النجمة القمر ياسمين عبد العزيز".

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كانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز شاركت، جمهورها فيديو أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ42 عبر موقع الفيديوهات "إنستغرام"، حيث ظهرت من خلال الفيديو وسط البلالين، وكانت تطفئ شموع عيد ميلادها.

وحرص زوجها الفنان أحمد العوضي على تهنئة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها بنشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه على إنستغرام، وعلق عليها وكتب: "كل سنة وانتي طيبة... انتي حبيبتي".